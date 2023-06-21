Махнёв Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махнёв Иван Никитич
Мать: Махнёва Мария
Рождение ребёнка
1949
Сын: Махнёв Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Махнёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махнёва Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махнёва Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махнёва Антонина
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно