Махнёв Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёв Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махнёв Иван Никитич

Мать: Махнёва Мария

Рождение ребёнка
1949

Сын: Махнёв Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Махнёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махнёва Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махнёва Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махнёва Антонина

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно