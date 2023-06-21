Махнёва Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёва Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Махнёв Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Махнёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махнёв Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махнёв Николай Иванович

Смерть
Неизвестно