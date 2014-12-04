Бражникова (Козырева) Инна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1964
Дата смерти04.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964
Отец: Козырев Александр Сергеевич
Мать: Козырева Светлана
Бракосочетание
21.09.1985
Рождение ребёнка
16.06.1986
Сын: Бражников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бражников Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бражников Александр Иванович
Советская, Советский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
04.12.2014