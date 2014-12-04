Бражникова (Козырева) Инна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБражникова (Козырева) Инна Александровна

Бражникова (Козырева) Инна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1964

Дата смерти

04.12.2014

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964

Отец: Козырев Александр Сергеевич

Мать: Козырева Светлана

Бракосочетание
21.09.1985

Муж: Бражников Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Бражников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бражников Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бражников Александр Иванович

Советская, Советский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
04.12.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close