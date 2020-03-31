Козырева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1935

Дата смерти

31.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1964

Дочь: Бражникова Инна Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.06.1964

Дочь: Усачева Елена Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.11.1972

Дочь: Козырева Жанна Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич

Смерть
31.03.2020
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