Козырева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1935
Дата смерти31.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1964
Дочь: Бражникова Инна Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.06.1964
Дочь: Усачева Елена Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.11.1972
Дочь: Козырева Жанна Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Сергеевич
Смерть
31.03.2020