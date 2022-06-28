Бражников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963
Бракосочетание
21.09.1985
Рождение ребёнка
16.06.1986
Сын: Бражников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бражникова (Козырева) Инна Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бражникова (Козырева) Инна Александровна
Советская, Советский муниципальный район, Ростовская область