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Бражников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963

Отец: Бражников Иван Борисович

Мать: Бражникова (Евсеева) Ирина Уплавовна

Бракосочетание
21.09.1985

Жена: Бражникова (Козырева) Инна Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Бражников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бражникова (Козырева) Инна Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бражникова (Козырева) Инна Александровна

Советская, Советский муниципальный район, Ростовская область

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