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Грухин Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Грухин Иван Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Захаровых Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Герасим Максимович

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Грухин Степан Максимович

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Грухин Леонтей Максимович

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Грухин Елесей Максимович

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Анна Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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