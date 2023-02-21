Грухин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Грухин Иван Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Захаровых Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Грухин Герасим Максимович
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Грухин Леонтей Максимович
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Анна Фадеевна
Смерть
Неизвестно