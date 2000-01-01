Грухин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грухин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Грухин Прохор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Грухин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Северухина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Грухин Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Грухин Гаврило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Орлова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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