Грухин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грухин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Грухин Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Северухина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Орлова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно