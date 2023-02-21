Грухина (Касина) Анна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Касина) Анна Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Захаровых Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Герасим Максимович

Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Грухин Степан Максимович

Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Грухин Леонтей Максимович

Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Грухин Елесей Максимович

Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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