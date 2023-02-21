Грухина (Касина) Анна Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Захаровых Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Грухин Герасим Максимович
Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Грухин Леонтей Максимович
Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Грухин Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно