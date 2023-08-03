Трифонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Анна

Смерть
Неизвестно

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