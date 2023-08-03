Трифонов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Анна
Смерть
Неизвестно