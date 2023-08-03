Трифонов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трифонов Алексей
Мать: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трифонова Мария
Рождение ребёнка
23.11.1955
Дочь: Трифонова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Мария
Смерть
Неизвестно