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Трифонов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Алексей

Мать: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Мария

Рождение ребёнка
23.11.1955

Дочь: Трифонова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Мария

Смерть
Неизвестно

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