Илюхина (Игнатова) Ефросиния Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина (Игнатова) Ефросиния Поликарпова

Место рождения

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1887

Отец: Игнатов Поликарп Ильин

Мать: Игнатова Агафья Михайлова

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
05.11.1904

Муж: Илюхин Алексей Павловъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Илюхин Кириллъ Алексеев

Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Илюхин Максим Алексеев

Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Илюхин Иван (Иоаннъ) Алексеевич

Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Илюхин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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