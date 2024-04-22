Илюхина (Игнатова) Ефросиния Поликарпова
Место рождения
Дата рождения29.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1887
Отец: Игнатов Поликарп Ильин
Бракосочетание
05.11.1904
Рождение ребёнка
09.03.1907
Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ
Рождение ребёнка
20.01.1909
Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Илюхин Иван (Иоаннъ) Алексеевич
Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ
Рождение ребёнка
02.02.1914
Отец ребёнка: Илюхин Алексей Павловъ
Смерть
Неизвестно