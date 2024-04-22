Илюхин Алексей Павловъ
Место рождения
Дата рождения11.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1886
Отец: Илюхин Павел Ивановъ
Мать: Илюхина София Трифонова
Бракосочетание
05.11.1904
Рождение ребёнка
09.03.1907
Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова
Рождение ребёнка
20.01.1909
Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Илюхин Иван (Иоаннъ) Алексеевич
Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова
Рождение ребёнка
02.02.1914
Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова
Смерть
Неизвестно