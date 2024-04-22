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Илюхин Алексей Павловъ

Место рождения

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1886

Отец: Илюхин Павел Ивановъ

Мать: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
05.11.1904

Жена: Илюхина Ефросиния Поликарпова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Илюхин Кириллъ Алексеев

Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Илюхин Максим Алексеев

Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Илюхин Иван (Иоаннъ) Алексеевич

Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Илюхин Николай Алексеев

Мать ребёнка: Илюхина Ефросиния Поликарпова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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