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Гурьянов Павел Алексеевич

Место рождения

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гурьянов Алексей Николаевич

Мать: Гурьянова Марфа Васильевна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Александр Павлович

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гурьянова) Фаина Павловна

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1901

Жена: Гурьянова Анна Ивановна

либо 1901, либо 1902, МК на эти годы не сохранились
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурьянов Петр Павлович

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гурьянов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гурьянов Николай Павлович

Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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