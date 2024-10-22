Гурьянов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Александр Павлович
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гурьянова) Фаина Павловна
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Бракосочетание
1901
Жена: Гурьянова Анна Ивановна
либо 1901, либо 1902, МК на эти годы не сохранились
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гурьянов Николай Павлович
Мать ребёнка: Гурьянова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно