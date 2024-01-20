Гурьянова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гурьянов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гурьянов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гурьянов Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно