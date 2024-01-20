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Гурьянова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Гурьянов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гурьянов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Гурьянов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гурьянов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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