Гурьянова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Гурьянов Павел Алексеевич

либо 1901, либо 1902, МК на эти годы не сохранились
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурьянов Петр Павлович

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Гурьева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гурьянов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гурьянов Николай Павлович

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Павловна

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Александр Павлович

Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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