Гурьянова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Бракосочетание
1901
либо 1901, либо 1902, МК на эти годы не сохранились
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Гурьева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гурьянов Николай Павлович
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Павловна
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Александр Павлович
Отец ребёнка: Гурьянов Павел Алексеевич
Смерть
Неизвестно