Кекушев Иван меьшой
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кекушев Пётр Иванов
Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кекушева Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно