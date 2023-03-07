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Кекушев Иван меьшой

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кекушев ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кекушев Иосиф Иоаннов

Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кекушев Пётр Иванов

Мать ребёнка: Кекушева Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кекушева Ирина Павлова

Смерть
Неизвестно
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