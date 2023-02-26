Кекушева Ирина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кекушев Пётр Иванов
Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кекушев Иван меьшой
Смерть
Неизвестно