Кекушева Ирина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Ирина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кекушев Иосиф Иоаннов

Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кекушев Пётр Иванов

Отец ребёнка: Кекушев Иван меьшой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекушев Иван меьшой

Смерть
Неизвестно
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