Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Васильевна

Пелагия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанникиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанникиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иоанникиевич

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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