Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Иоанникиевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иоанникиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иоанникиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно