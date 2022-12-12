Иван Иоанникиевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иоанникий Петрович
Мать: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трофим Иванович
Мать ребёнка: Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Пелагия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно