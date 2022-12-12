Иван Иоанникиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иоанникиевич

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иоанникий Петрович

Мать: Матрона Кирилловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трофим Иванович

Мать ребёнка: Пелагия Васильевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагия Васильевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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