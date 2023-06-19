Копнинская Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти23.10.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Копнинский Прокопий Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Копнинский (мазжухин) Василий Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Федосья Ильина
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Копнинский (мозжухин) Кондратий Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Копнинский (мозжухин) Иван Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
18.07.1807
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Копнинский (мозжухин) Ион Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
20.09.1812
Сын: Копнинский (мозжухин) Сергей Ильин
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1842
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево