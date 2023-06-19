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Копнинская Варвара Васильевна

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

23.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Копнинский Прокопий Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Копнинский (мазжухин) Василий Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Федосья Ильина

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Копнинский (мозжухин) Кондратий Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Копнинский (мозжухин) Иван Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1807

Сын: Копнинский Иван Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Копнинский (мозжухин) Ион Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1812

Сын: Копнинский (мозжухин) Сергей Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Копнинский Радион Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Копнинский Харитон Ильин

Отец ребёнка: Копнинский Илья Стефанов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинский Илья Стефанов

Смерть
23.10.1842
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево