Копнинский (Мозжухин) Кондратий Ильин
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиМежду 1875 и 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1845
Сын: Копнинский (мозжухин) Петр Кондратьев
Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Копнинский Михаил Кондратьев
Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Копнинский (мозжухин) Яков Кондратьев
Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Копнинский (мозжухин) Дмитрий Кондратьев
Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1875 и 1883