Копнинский (Мозжухин) Кондратий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копнинский (Мозжухин) Кондратий Ильин

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Между 1875 и 1883

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Копнинский Илья Стефанов

Мать: Копнинская Варвара Васильевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Копнинский (мозжухин) Петр Кондратьев

Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Копнинский Михаил Кондратьев

Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Копнинский (мозжухин) Яков Кондратьев

Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Копнинский (мозжухин) Дмитрий Кондратьев

Мать ребёнка: Копнинская Анисья Тимофеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копнинская Анисья Тимофеевна

Смерть
Между 1875 и 1883
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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