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Копнинский Михаил Кондратьев

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Копнинский (мозжухин) Кондратий Ильин

Мать: Копнинская Анисья Тимофеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Копнинский Николай Михайлов

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1880

Сын: Копнинский Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1883

Сын: Копнинский Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Копнинский Федор Михайлов

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1899

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копнинская Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область