Копнинский Михаил Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1874
Сын: Копнинский Николай Михайлов
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1880
Сын: Копнинский Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1883
Сын: Копнинский Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Копнинский Федор Михайлов
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1899
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Копнинская Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно