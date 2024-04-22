Зарубина (Рыжихина) Ирина Карпова
Место рождения
Дата рождения07.05.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1850 ст.
Отец: Рыжихин Карп Максимов
Мать: Дарья Емельянова
Бракосочетание
16.11.1866 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1878 ст.
Дочь: Доронкина Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
16.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Сын: Зарубин Петр Матвеев
Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров
Смерть
Неизвестно