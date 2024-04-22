Зарубина (Рыжихина) Ирина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Рыжихина) Ирина Карпова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.05.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1850 ст.

Отец: Рыжихин Карп Максимов

Мать: Дарья Емельянова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.11.1866 ст.

Муж: Зарубин Матвей Никифоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1873 ст.

Сын: Зарубин Григорий Матвеев

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1878 ст.

Дочь: Доронкина Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.

Сын: Зарубин Георгий Матвеев

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.

Сын: Зарубин Давыд Матвеев

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1886 ст.

Сын: Зарубин Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Зарубин Павел Матвеев

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Сын: Зарубин Петр Матвеев

Отец ребёнка: Зарубин Матвей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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