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Дарья Емельянова

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Муж: Рыжихин Карп Максимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1846 ст.

Дочь: Мавра Карпова

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.05.1850 ст.

Дочь: Зарубина (Рыжихина) Ирина Карпова

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1855 ст.

Дочь: Ульяна Карпова

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1857 ст.

Дочь: Агриппина Карпова

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1859 ст.

Сын: Константин Карпов

Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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