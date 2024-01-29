Дарья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1839 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Рождение ребёнка
01.05.1846 ст.
Дочь: Мавра Карпова
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Рождение ребёнка
07.05.1850 ст.
Дочь: Зарубина (Рыжихина) Ирина Карпова
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Рождение ребёнка
01.07.1855 ст.
Дочь: Ульяна Карпова
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Рождение ребёнка
16.06.1857 ст.
Дочь: Агриппина Карпова
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Рождение ребёнка
17.05.1859 ст.
Сын: Константин Карпов
Отец ребёнка: Рыжихин Карп Максимов
Смерть
Неизвестно