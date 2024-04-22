Зарубин Георгий Матвеев
Место рождения
Дата рождения13.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881 ст.
Отец: Зарубин Матвей Никифоров
Мать: Зарубина Ирина Карпова
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
09.01.1910 ст.
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Сын: Зарубин Иван Егоров
Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно