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Зарубин Георгий Матвеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881 ст.

Отец: Зарубин Матвей Никифоров

Мать: Зарубина Ирина Карпова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Жена: Зарубина Евдокия Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Зарубин Михаил Егоров

Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Сын: Зарубин Иван Егоров

Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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