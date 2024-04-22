Зарубина (Саломатина) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Саломатина) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Зарубин Георгий Матвеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Зарубин Михаил Егоров

Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Сын: Зарубин Иван Егоров

Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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