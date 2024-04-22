Зарубина (Саломатина) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения30.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884 ст.
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев
Рождение ребёнка
09.01.1910 ст.
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Сын: Зарубин Иван Егоров
Отец ребёнка: Зарубин Георгий Матвеев
Смерть
Неизвестно