Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти07.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ларина Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Филипп
Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Филипп
Смерть
07.03.1961