Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

07.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ларина Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Филипп

Смерть
07.03.1961
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