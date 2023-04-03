Ларина Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1928
Дочь: Ланченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.09.1937
Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич
Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич
Смерть
1991