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Ларина Параскева Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Филипп

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
21.11.1928

Дочь: Ланченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.09.1937

Сын: Ларин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич

Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ларин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ларин Андрей Сергеевич

Смерть
1991
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