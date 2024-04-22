Жукова Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1961
Дата смерти25.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961
Отец: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Хорющенко Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Хорющенко Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
06.07.1982
Сын: Хорющенко Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Хорющенко Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1987