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Жукова Марина Сергеевна

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

23.03.1961

Дата смерти

25.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961

Отец: Жуков Сергей

Мать: Котовская Тамара Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Хорющенко Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Хорющенко Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
06.07.1982

Сын: Хорющенко Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Хорющенко Анатолий Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорющенко Анатолий Владимирович

Смерть
25.03.1987
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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