Хорющенко Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти22.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Хорющенко Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Жукова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.1982
Сын: Хорющенко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Жукова Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Марина Сергеевна
Смерть
22.10.1986