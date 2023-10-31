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Хорющенко Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

22.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Хорющенко Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Жукова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.07.1982

Сын: Хорющенко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Жукова Марина Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Марина Сергеевна

Смерть
22.10.1986
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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