Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркурьев Яков Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторова (Елфимова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Елфимов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елфимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Елфимов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно