Меркурьев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.02.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Меркурьев Михаил ?Иванович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1924
Дочь: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.02.1941