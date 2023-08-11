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Меркурьев Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Меркурьев Михаил ?Иванович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркурьева (Облупина) Феоктиста Осиповна

Рождение ребёнка
07.10.1924

Дочь: Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.02.1941

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