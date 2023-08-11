Елфимов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторова (Елфимова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елфимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимова (Меркурьева) Енфалия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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