Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.08.1909
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Христич Иван (Иоанн) Севастьянович
Отец ребёнка: Христич Севастьян Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Христич Юлиана (Иулиания) Севастьяновна
Отец ребёнка: Христич Севастьян Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1918
Дочь: Христич Варвара(?) Севастьяновна
Отец ребёнка: Христич Севастьян Васильевич
или 27 декабря
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Христич Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Христич Севастьян Васильевич
Смерть
Неизвестно