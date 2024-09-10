Христич Севастьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христич Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.08.1909
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Христич Иван (Иоанн) Севастьянович
Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Христич Юлиана (Иулиания) Севастьяновна
Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)
Рождение ребёнка
21.12.1918
Дочь: Христич Варвара(?) Севастьяновна
Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)
или 27 декабря
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Христич Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)
Смерть
Неизвестно