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Христич Севастьян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христич Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Бракосочетание
30.08.1909

Жена: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Христич Иван (Иоанн) Севастьянович

Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Христич Юлиана (Иулиания) Севастьяновна

Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1918

Дочь: Христич Варвара(?) Севастьяновна

Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
или 27 декабря
Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Христич Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Христич (Кашникова) Анна Стефановна(Степановна)

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Смерть
Неизвестно

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