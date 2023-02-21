Улинич Борис Яковлевич
Место рожденияс. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1885
Дата смерти20.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Улинич Алла Борисовна
Мать ребёнка: Арендар Клавдия Марковна (Градевна)
Смерть
20.03.1978