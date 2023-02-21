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Улинич Борис Яковлевич

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Место рождения

с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1885

Дата смерти

20.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Улинич Алла Борисовна

Мать ребёнка: Арендар Клавдия Марковна (Градевна)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.1978
Москва, город федерального значения Москва
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