Арендар Клавдия (Хая) Марковна (Градевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арендар Клавдия (Хая) Марковна (Градевна)

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Место рождения

м.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

28.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

м.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Улинич Алла Борисовна

Отец ребёнка: Улинич Борис Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.1971
Москва, город федерального значения Москва
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