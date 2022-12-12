Арендар Клавдия (Хая) Марковна (Градевна)
Место рождениям.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя
Дата рождения28.09.1885
Дата смерти28.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
м.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Улинич Алла Борисовна
Отец ребёнка: Улинич Борис Яковлевич
Смерть
28.08.1971