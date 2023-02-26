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Варвара Фокина

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Место рождения

д.Шелоганово

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.
1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шелоганово
Бракосочетание
03.02.1850

Муж: Владимир Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Гавриил Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Улита Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Стефан Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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