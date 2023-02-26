Варвара Фокина
Место рожденияд.Шелоганово
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шелоганово
Бракосочетание
03.02.1850
Муж: Владимир Кодратов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Гавриил Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Кодратов
Рождение ребёнка
12.07.1857
Дочь: Улита Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Кодратов
Бракосочетание
11.02.1859
Муж: Стефан Егоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно