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Владимир Кодратов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.12.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кодрат Дмитриев

Мать: Матрона Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1850

Жена: Варвара Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Гавриил Владимиров

Мать ребёнка: Варвара Фокина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Улита Владимирова

Мать ребёнка: Варвара Фокина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
07.12.1858
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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