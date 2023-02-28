Владимир Кодратов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти07.12.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кодрат Дмитриев
Мать: Матрона Иосифова
Бракосочетание
03.02.1850
Жена: Варвара Фокина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Гавриил Владимиров
Мать ребёнка: Варвара Фокина
Рождение ребёнка
12.07.1857
Дочь: Улита Владимирова
Мать ребёнка: Варвара Фокина
Смерть
07.12.1858