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Матрона Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788

Сын: Моисей Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Рождение ребёнка
27.05.1820

Дочь: Феодосия Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1824

Дочь: Параскева Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Максим Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Владимир Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодрат Дмитриев

Смерть
01.03.1858
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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