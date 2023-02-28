Матрона Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти01.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Моисей Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Рождение ребёнка
27.05.1820
Дочь: Феодосия Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Рождение ребёнка
17.10.1824
Дочь: Параскева Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Максим Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Владимир Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодрат Дмитриев
Смерть
01.03.1858