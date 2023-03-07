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Роман Кодратов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Кодрат Трофимов

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.05.1836

Жена: Матрона Феофилактова

Соборная церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никандр Романов

Мать ребёнка: Матрона Феофилактова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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