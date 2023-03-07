Роман Кодратов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Кодрат Трофимов
Мать: ?
Бракосочетание
22.05.1836
Жена: Матрона Феофилактова
Соборная церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Никандр Романов
Мать ребёнка: Матрона Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иосифова
Смерть
Неизвестно