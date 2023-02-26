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Матрона Феофилактова

Место рождения

д.Красный Холм

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Феофилакт Алексеев

Мать: не указана

д.Красный Холм
Бракосочетание
22.05.1836

Муж: Роман Кодратов

Соборная церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никандр Романов

Отец ребёнка: Роман Кодратов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно