Матрона Феофилактова
Место рожденияд.Красный Холм
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Феофилакт Алексеев
Мать: не указана
д.Красный Холм
Бракосочетание
22.05.1836
Муж: Роман Кодратов
Соборная церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Никандр Романов
Отец ребёнка: Роман Кодратов
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно