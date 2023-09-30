Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тарасенко Макарий Федотов
Отец ребёнка: Тарасенко Федот Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.11.1880
Дочь: Бутко Мария Федотовна
Отец ребёнка: Тарасенко Федот Игнатьевич
Новосёловка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно