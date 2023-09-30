Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Тарасенко Макарий Федотов

Отец ребёнка: Тарасенко Федот Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Бутко Мария Федотовна

Отец ребёнка: Тарасенко Федот Игнатьевич

Новосёловка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
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