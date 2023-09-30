Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения25.11.1880
Дата смерти02.09.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1901
Рождение ребёнка
07.12.1901
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: (Бутко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: (Бутко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Белова (Бутко) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Бутко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бутко Павел Иванович
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.01.1923
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Смерть
02.09.1955