Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

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Место рождения

Новосёловка, Полтавська область

Дата рождения

25.11.1880

Дата смерти

02.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880

Отец: Тарасенко Федот Игнатьевич

Мать: Тарасенко (Голод?) Ефросинья Павловна

Новосёловка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1901

Муж: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.12.1901

Сын: Бутко Александр Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: (Бутко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: (Бутко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Белова (Бутко) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бутко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Бутко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бутко Павел Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.01.1923

Сын: Бутко Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.09.1955
Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

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