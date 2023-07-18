Михайлова (Михайлова) Елена Васильевна
Место рожденияУкраина, Полтавская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Украина, Полтавская область
Рождение ребёнка
26.05.1923
Сын: Михайлов Константин
Отец ребёнка: Михайлов Георгий Иванович
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
1975