Михайлова (Михайлова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Михайлова) Елена Васильевна

Место рождения

Украина, Полтавская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Украина, Полтавская область
Рождение ребёнка
26.05.1923

Сын: Михайлов Константин

Отец ребёнка: Михайлов Георгий Иванович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
1975
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