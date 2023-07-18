Михайлов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1923
Сын: Михайлов Константин
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
1966