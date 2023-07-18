Михайлов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1923

Сын: Михайлов Константин

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
1966
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