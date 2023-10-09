Барулина (Коледенкова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барулина (Коледенкова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коледенков Семен Архипович

Мать: Коледенкова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1937

Сын: Барулин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Нина Александровна

Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барулина Зоя Александровна

Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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