Барулина (Коледенкова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1937
Сын: Барулин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Нина Александровна
Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барулина Зоя Александровна
Отец ребёнка: Барулин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно