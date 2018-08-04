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Жоров Владимир Андреевич

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Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

04.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Жоров Андрей Исакович

Мать: Жорова Анна Никифоровна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1956
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Фёдор после армии приезжает в Новосибирскую область, РП Чистоозёрное и остается там. Когда сестре Фёкле было 16 лет, 1955 году, он перевозит её к себе. Около года они прожили вдвоем, а потом забрали ... Показать все
Место жительства
До 1980
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
Около 1980
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
04.08.2018
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Около 07.08.2018
мкр-н Академгородок
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