Жоров Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти04.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: Жоров Андрей Исакович
Мать: Жорова Анна Никифоровна
Место жительства
С 1956
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Фёдор после армии приезжает в Новосибирскую область, РП Чистоозёрное и остается там. Когда сестре Фёкле было 16 лет, 1955 году, он перевозит её к себе. Около года они прожили вдвоем, а потом забрали ... Показать все
Место жительства
До 1980
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
Около 1980
Смерть
04.08.2018
Похороны
Около 07.08.2018
мкр-н Академгородок