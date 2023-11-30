Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1906 ст.
Дата смерти05.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович
Рождение ребёнка
15.02.1932
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Пышная Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Спицина Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович
Каратерек, Майский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1981
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область