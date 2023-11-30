Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

avatar

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

24.01.1906 ст.

Дата смерти

05.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906 ст.

Отец: Селивоненко Никифор Иванович

Мать: Селивоненко Евгения Григорьевна

Журавка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.08.1928

Дочь: Эленшлегер-Шинко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Жоров Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Пышная Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.01.1939

Дочь: Спицина Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович

Каратерек, Майский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Жоров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исакович

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Андрей Исакович

Смерть
05.02.1981
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close