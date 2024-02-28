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Менжелевский Павел Маркович

Место рождения

Яблуновка, Чернігівська область

Дата рождения

14.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1860

Отец: Менжелевский Марк Игнатьевич

Мать: Менжелевский Евдокия Кирилловна

Яблуновка, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Манжелевская Агрипина Калиникова

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Дочь: Коновалова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менжелевский Галактион Павлович

Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова

Смерть
Неизвестно
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