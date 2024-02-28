Менжелевский Павел Маркович
Место рождения
Дата рождения14.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1860
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
28.10.1890
Дочь: Коновалова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менжелевский Галактион Павлович
Мать ребёнка: Манжелевская Агрипина Калиникова
Смерть
Неизвестно